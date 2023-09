Im Fall des Mordes von Illerkirchberg hält die Anwältin des in erster Instanz verurteilten Täters an der Revision fest und will sie nun begründen. Im Mittelpunkt steht die Frage der Abschiebung.

Sendung am Do. , 21.9.2023 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg