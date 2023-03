Überraschung für die Anwälte: Der Prozess um Mord in einer Laichinger WG am Landgericht Ulm ist am Dienstag vertagt worden. Die Kammer brachte neue rechtliche Hinweise ins Spiel.

Nun müsse geprüft werden, ob bei beiden Angeklagten "niedrige Beweggründe" vorliegen. Bei der angeklagten Frau müsse zudem herausgefunden werden, ob eine Unterlassungstat bestehe, weil sie dem Opfer nicht geholfen habe. Beide Anwälte waren vom Zeitpunkt des neuen rechtlichen Hinweises durch die Kammer überrascht und kündigten neue Plädoyers an.