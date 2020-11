Etwa zwölf Fahrzeuge haben am Donnerstagabend laut Polizei in Durlangen (Ostalbkreis) an einem Autokorso von Corona-Lockdown-Gegnern teilgenommen. Eine ursprünglich angemeldete Versammlung hatte das Landratsamt zuvor verboten - die öffentliche Sicherheit und Ordnung sei gefährdet. Bei einer ähnlichen Veranstaltung im Rems-Murr-Kreis waren die Teilnehmer in weißen Schutzanzügen, mit roten Armbinden und einheitlichen Masken in einer militärähnlichen Marschformation mit Fackeln unterwegs. Laut Landratsamt sei zu befürchten gewesen, dass auch die Aktion in Durlangen so ablaufen sollte. Bürgermeister Dieter Gerstlauer wird in der "Gmünder Tagespost" mit den Worten zitiert, er sei froh, dass der "zombiehafte Aufzug" nicht durch den Ort gehe.