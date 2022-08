In neun Jahren, im Jahr 2031, soll in Deutschland der Standort für ein atomares Endlager feststehen. Die Region Ulm mit der Schwäbischen Alb und Teilen des Landkreises Neu-Ulm ist bei der Endlagersuche noch im Rennen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hatte das Gebiet um Ulm als Modellregion ausgewählt zur Entwicklung weiterer wissenschaftlicher Methoden auf der Suche nach einem Atommüll-Endlager.

Die Region von der Ostalb über die Ulmer Alb bis Illertissen und Roggenburg im Kreis Neu-Ulm ist wegen ihres Tongesteins interessant. Der Opalinuston ist hier vorherrschend und mancherorts bis zu 300 Meter dick. Seine Schichten sind 400 bis 1500 Meter unter der Oberfläche. Das wäre in dieser Tiefe selbst für radioaktiv strahlendes Material ein schwer zu durchdringendes Fundamt.

Eine der wichtigen Fragen wird allerdings sein, ob Grundwasser in diese Tonschichten eindringen kann. Denn eigentlich soll der Atommüll möglichst eine Million Jahre lang nicht in Kontakt mit Wasser kommen und auch nicht irgendwohin gespült werden können. Die Methodenforschung zur Endlagersuche wird hier, wie in den anderen drei Modellregionen auch, erstmal am Schreibtisch geführt. Später sollen Bohrungen und Messungen im Boden dazu kommen.

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung betont zudem, dass das nicht schon eine Vorauswahl sei. Nach wie vor sind insgesamt 90 Teilregionen in der Auswahl für ein späteres Atomendlager. Der Raum Ulm mit der Schwäbischen Alb ist nur einer davon.

Entsprechend dem Zeitplan der Bundesregierung soll in neun Jahren feststehen, wo das Atomendlager hinkommt. Bis 2050 soll es in Betrieb gehen. Die folgenden 30.000 Generationen Menschheit sollen möglichst keinen Schaden davon nehmen. So lange dauert es nach Schätzung von Experten ungefähr, bis die radioaktive Strahlung verschwunden ist, die eine oder zwei Generationen zuvor verursacht haben.

In Deutschland befinden sich momentan mehr als 10.000 Tonnen Atommüll an den Standorten in den Zwischenlagern, so auch in Gundremmingen im Kreis Günzburg.