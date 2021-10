Gutachter: 66-jähriger Ulmer zu "99 Prozent" nicht Paketbomber

Zu 99 Prozent steht im so genannten Paketbomben-Prozess der falsche Angeklagte vor Gericht. Das sagte Anthropologe Friedrich Wilhelm Rösing aus Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) im SWR-Interview.

Der so genannte Paketbomben-Prozess sorgt derzeit für reichlich Schlagzeilen - nicht nur, weil jemand Bomben per Post an Lebensmittelfirmen verschickt haben soll, sondern auch weil unklar scheint, ob mit dem 66-jährigen Angeklagten aus Ulm der richtige vor Gericht steht. Ob der Mann auf dem Video der Postfiliale in Ulm tatsächlich der Angeklagte ist, sollte am Freitag Friedrich Wilhelm Rösing, Anthropologe aus Blaubeuren und Professor an der Universität Ulm, klären. Am Montag äußerte sich Rösing im Gespräch mit SWR-Moderator Peter Köpple.

SWR: Im Prozess haben Sie bezweifelt, dass der Mann in dem Video tatsächlich der Angeklagte ist. Wie sicher sind Sie sich dabei?

Friedrich Wilhelm Rösing: Normalerweise gibt man, wenn man zu dem Ergebnis kommt, das zwei Personen nicht identisch sind, das höchste Prädikat "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht identisch". In diesem Fall aber habe ich ausnahmsweise nur das zweithöchste Prädikat genommen "höchstwahrscheinlich". Das zeigt, dass ich mir so ungeheuer sicher nicht bin. Das ist der Wahrscheinlichkeitsbereich von 99,0 bis 99,73 Prozent.

Das heißt aber auch: zu 99 Prozent ist der Angeklagte nicht der Mann auf den Videoaufnahmen.

Ganz recht. Mindestens zu 99 Prozent. So sicher bin ich mir denn doch.

Es heißt, Sie sind als Gutachter von der Verteidigung beauftragt worden. Spielt das auch eine Rolle?

Nein, ich bin nicht von der Verteidigung beauftragt worden. Das stand falsch in einer Zeitung. Sondern, ich hatte der Verteidigung gesagt, dass es hier noch eine weitere Spezialität gibt, meine nämlich, die forensische Anthropologie. Und ich habe denen auch gleich mitgeteilt, dass wir normalerweise auch mit ganz schlechten Bildern noch etwas herausbekommen können. Abfallende Schultern oder ein breites Gesicht etwa sind auch unter einer Corona-Maske zu sehen. Daraufhin hat die Verteidigung beim Gericht den Antrag gestellt, mich zu beauftragen. Das Gericht hat mich dann zu diesem Gutachten beauftragt.

Die unbekannte Person aus dem Überwachungsvideo der Ulmer Postfiliale. SWR

Der Mann auf dem Überwachungsvideo der Poststelle trägt eine Maske, eine Brille und eine Kappe. Wie gehen Sie bei Ihrer Untersuchung vor? Was können Sie da noch erkennen?

Er dreht sich weg vom Schalter. Wir sehen ihn fast im Profil. Und ich kann bestens beurteilen, wie die Rückenkurve oben ist, da wo die Kleidung dicht anliegt. Weiter unter können wir es nicht sagen. Da fällt die Kleidung einfach so runter. Aber ich kann sagen, dass die Rückenkurve oben ausgesprochen kräftig ist und der Kopf steht gegenüber dem Rumpf ziemlich weit nach vorne. Das ist bei dem Angeklagten anders. Der hat weder die Krümmung noch hat er den nach vorne stehenden Kopf. Mit diesem Doppelmerkmal alleine würde ich schon sagen, der passt ganz schlecht. Wir sind dann auf insgesamt 16 solcher Unterschiede gekommen.

Ärgert Sie das, wenn die Staatsanwaltschaft wiederum Ihr Gutachten anzweifelt?

Na ja, ich gelte bei der Staatsanwaltschaft natürlich als Partei-Gutachter. Die Staatsanwaltschaft hat sowieso schon im Prozess jede Menge Beweise verloren. Die sind ja zerpflückt worden von der Verteidigung. Jetzt versuchen sie bei dem letzten Block, der noch übrig bleibt, noch etwas zu retten. Das kann ich gut verstehen. Das ist die Rolle der Staatsanwaltschaft, mal anzuzweifeln. Aber es hat nichts genützt. Es war in der Verhandlung sehr klar erkennbar, dass das ein verzweifeltes Rumzappeln ist. Mehr ist das nicht.