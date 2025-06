Ministerin, Vatikan-Botschafterin und Wahl-Ulmerin: Annette Schavan wird 70

per Mail teilen

Aus dem Rheinland über Stuttgart, Berlin nach Rom zurück ins Ländle: Annette Schavan hat eine steile Karriere mit vielen Höhen und Tiefen erlebt. Am 10. Juni wird sie 70 Jahre alt.

Jahrelang war Annette Schavan eine der einflussreichsten Politikerinnen in Deutschland. Sie galt als engste Vertraute der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nach der Affäre um ihren Doktortitel stürzte sie. Ihr Rückzug aus der Politik führte zu einer zweiten Karriere als Vatikandiplomatin. Heute lebt sie in Ulm. Am Dienstag feiert sie ihren 70. Geburtstag.

Mit der Vespa auf dem Weg zum Papst: Annette Schavan in ihrer Zeit als Vatikanbotschafterin. Laurence Chaperon, © Annette Schavan

Es war ein Lieblingsbild der Medien: Annette Schavan im roten Blazer auf einem roten Motorroller vor dem Petersdom. "Als ich zurückkam, habe ich mir vorgenommen, eine Spur italienischer Lebensart zu behalten", erzählte Schavan vor kurzem im Gespräch mit der Katholischen Nachrichten-Agentur. Annette Schavan kann auf eine vielseitige Karriere zurückblicken - mit vielen Erfolgen und einem herben Knick. Sie war Landes- und Bundesministerin, Vize-Parteivorsitzende der CDU und als Diplomatin im Vatikan unterwegs.

Ein Blick sagt mehr als tausend Worte - Annette Schavan bei einem Parteitag der CDU in Stuttgart im Jahr 2000. Neben ihr Friedrich Merz und Angela Merkel. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Entzug des Doktortitels

Ein Tiefpunkt in Schavans Karriere war der Plagiatsverdacht gegen ihre Dissertation "Person und Gewissen. Studien zu Voraussetzungen, Notwendigkeit und Erfordernissen heutiger Gewissensbildung" aus dem Jahre 1980. Die Ministerin wies die Täuschungsvorwürfe stets zurück. Die Prüfer kamen zu einem anderen Urteil.

Als sie im Februar 2013 ihren Doktortitel zurückgeben musste, trat sie auch als Bundesministerin zurück. Alle Versuche, die Entscheidung der Universität Düsseldorf rückgängig machen zu lassen, scheiterten vor Gericht. Da sie ihr Studium mit der Dissertation abgeschlossen hatte, ohne vorherige Abschlüsse, war es ein herber Verlust für die ehemalige Bildungsministerin.

Annette Schavan geht vom Rheinland ins Ländle

1973 tritt Schavan in die CDU ein. Von 1982 bis 1984 sitzt sie im Stadtrat von Neuss. Zur Bedeutung der Kommunalpolitik sagt Schavan damals in der Neuss-Grevenbroicher Zeitung: "Kommunalpolitik ist nicht die unterste Stufe der Politik. Kommunalpolitik ist das Fundament der politischen Kultur."

Unter dem Ministerpräsidenten Erwin Teufel wird Schavan 1995 Kultusministerin in Baden-Württemberg. Zehn Jahre lang führt sie das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Unumstritten ist sie dabei nicht. In ihre Amtszeit fällt unter anderem die Einführung des Abiturs nach Klasse 12.

Aus dem Ländle wechselt sie 2005 nach Berlin. Als Bundesministerin für Bildung und Forschung setzt sie ab 2005 deutliche Akzente, die aus der Wissenschaft und Politik gewürdigt wurden. Mit ihrer Amtszeit verbinden sich Initiativen wie die Fortsetzung und Weiterentwicklung der Exzellenzinitiative, der Pakt für Forschung und Innovation und der Hochschulpakt 2020.

Ziemlich beste Freundinnen - Angela Merkel und Annette Schavan im Deutschen Bundestag (2011). picture-alliance / Reportdienste Imago

Comeback im Vatikan

Nach ihrem Rücktritt als Bildungsministerin ließ ihre Freundin und Kanzlerin Angela Merkel Schavan nur sehr ungern ziehen. Wie groß die Wertschätzung war, zeigte sich bei der Ernennung Schavans zur deutschen Botschafterin beim Heiligen Stuhl im Jahr 2014.

Hinter den Kulissen rumorte es dabei gewaltig. Der Personalrat des Auswärtigen Amtes kritisierte die Besetzung, da Schavan keinen abgeschlossenen Studienabschluss vorzuweisen hat. Ihr fehlt damit laut Bundesbeamtengesetz die Eingangsvoraussetzung für den höheren Auswärtigen Dienst. Dennoch nickte das Bundeskabinett die Personalie ab.

Audienz nach Amtsantritt - Papst Franziskus begrüßte Annette Schavan als neue deutsche Botschafterin im Vatikan. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Osservatore Romano Press Office

Durch die Plagiatsaffäre und die Tätigkeit als Botschafterin erlangte Annette Schavan zusätzlich noch ungewollte Aufmerksamkeit. Sie wurde auf einem Wagen im Rosenmontagsumzug in Düsseldorf ebenso durch den Kakao gezogen wie auf einem Themenschiff beim Ulmer Nabada auf der Donau.

Das kommt in Ulm einem Adelstitel gleich - Annette Schavan ziert ein Themenboot beim Nabada auf der Donau 2014. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Aktiv nicht nur in der Politik

Über ihre politische Karriere hinaus hat sich Annette Schavan in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft engagiert: Derzeit ist Schavan Vorstandsvorsitzende der Hertie-Stiftung und Kuratoriumsvorsitzende der "Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft". Zusammen mit ihren zahlreichen weiteren Mitgliedschaften in Kuratorien und Beiräten dürfte der Wahl-Ulmerin auch in den kommenden Jahren nicht langweilig werden.