Das deutsche Skisprung-Team hat bei der Heim-WM am Sonntag in Oberstdorf Gold im Mixed-Wettbewerb geholt. Riesenjubel gab es da auch in Schwäbisch Gmünd. Von dort stammt die 24-jährige Anna Rupprecht.

Anna Rupprecht feiert ihren Sieg in Oberstdorf. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand Den Titel holte die 24-jährige Rupprecht gemeinsam mit Katharina Althaus, Markus Eisenbichler und Karl Geiger. Die mittlerweile zweitbeste deutsche Skispringerin tritt für den SC Degenfeld an. Schon mit sechs Jahren hat sie ihre ersten Sprünge beim Kinderprogramm des SC Degenfeld probiert. Doch der Ehrgeiz packte sie nach einem Wettbewerb, bei dem ihr älterer Bruder gewonnen hat. Da habe sie gesagt: "So, das mach ich jetzt auch", erzählt Mutter Sandra Rupprecht. "Und da war sie so sauer, da hat sie gesagt, das mach ich jetzt auch. Und so hat es angefangen." Sandra Rupprecht So ehrgeizig kennt Markus Rohde die Sportlerin. Der Skisprungtrainer beim SC Degenfeld hat Anna Rupprecht früher trainiert. Zwei Mal die Woche haben die Eltern ihre Tochter zum Training gebracht. "Anna kenne ich als sehr zielstrebiges Mädel, allerdings auch ein bisschen frech, zumindest in jüngeren Jahren. Sehr aufgeweckt. Schlagfertig im Umgang mit Worten. Sie hat sich da auch von den Jungs in keinster Weise was vormachen lassen." Ehemaliger Trainer Markus Rohde Mit 13 holt Anna Rupprecht den deutschen Meistertitel. Ihr Weltcup-Debüt feierte sie 2012 in Hinterzarten. Es folgen weitere Titel und Medaillen, doch auch Verletzungen blieben nicht aus. In der Saison 2019/2020 zog sie sich eine schwere Knieverletzung (Meniskusriss und Knorpelschaden) zu. Im Winter 2020 das Comeback. Im Dezember 2020 wird Rupprecht bei Weltcup in Ramsau Achte. Jetzt scheint die Schwäbisch Gmünderin auf einem ersten Höhepunkt ihrer Laufbahn angekommen. Ihr früherer Trainer traut ihr noch Einiges zu. Als erstes steht am Mittwoch das Springen von der Großschanze an.