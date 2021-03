Skispringerin Anna Rupprecht vom SC Degenfeld (Ostalbkreis) hat sich bei der WM in Oberstdorf für den Einzelwettbewerb auf der Großschanze qualifiziert. Die 24-Jährige landete in der Qualifikation gestern Abend (Dienstag) auf Platz zwölf. Die Entscheidung fällt am Mittwoch ab 17:15 Uhr. Rupprecht hatte am Sonntag im Teamspringen auf der Normalschanze die Goldmedaille geholt.