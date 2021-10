Internet-Betrug: Anleger aus Kreis Günzburg verliert 340.000 Euro

per Mail teilen

Cyber-Experten der bayerischen Kriminalpolizei haben eine internationale Bande von Anlagebetrügern ermittelt. Opfer gab es laut Polizeipräsidium Schwaben Südwest auch im Kreis Günzburg.





Betrug im Internet: Täter versprachen über Online-Plattformen lukrative Geldanlagen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uli Deck

Allein ein Anleger aus Thannhausen (Kreis Günzburg) soll 340.000 Euro an die internationale Bande von Anlagebetrügern verloren haben. Cyber-Experten der bayrischen Kriminalpolizei haben die mutmaßlichen Täter aus Callcentern in Georgien und Israel jetzt ermittelt, bestätigte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Bamberg dem SWR. Insgesamt gehen die Ermittler von einer Schadenssumme im zweistelligen Millionenbereich aus; mehr als 100 Opfer gibt es allein in Bayern.

Täter versprachen über Online-Plattformen lukrative Geldanlagen

Über Online-Plattformen versprachen die Täter lukrative Geldanlagen. Vergangene Woche wurden beim Zugriff in Callcentern in Tiflis in Georgien und im israelischen Tel Aviv acht Männer und drei Frauen im Alter von 27 bis 47 Jahren als mutmaßliche Anführer der Bande festgenommen.