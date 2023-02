Im Fall des tödlichen Angriffs auf eine 14-Jährige in Illerkirchberg will die Staatsanwaltschaft in Kürze Anklage erheben. Darüber berichtet am Samstag die "Neu-Ulmer Zeitung".

Die polizeilichen Ermittlungen zu der tödlichen Attacke auf eine 14-Jährige sind abgeschlossen. Nach der Prüfung der Akten will die Staatsanwaltschaft bald Anklage erheben. Beschleunigtes Verfahren möglich Erst danach sollen Details zum Tathergang und vor allem zum möglichen Motiv des Beschuldigten bekannt gegeben werden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 27-Jährige voll schuldfähig ist. Aufgrund der Brisanz des Falles soll ein beschleunigtes Verfahren angewandt werden. Dies könne auch deswegen funktionieren, weil es wenige direkte Zeuginnen und Zeugen gebe, die vernommen werden müssten. Illerkirchberg Alle Artikel Tödliche Messerattacke auf 14-Jährige in Illerkirchberg Eine 14-Jährige und eine 13-Jährige werden in Illerkirchberg von einem Mann aus Eritrea mit einem Messer attackiert, die Ältere stirbt. Hier sind die Ereignisse zusammengefasst. Im Januar legte der Beschuldigte, ein Mann aus Eritrea, ein Geständnis ab, "mit einem Messer auf ein Mädchen mehrfach eingestochen zu haben". Zum Angriff auf das zweite Mädchen, das bei dem Angriff schwer verletzt wurde, machte der Mann keine Angaben. Der Mann bestätigte ebenfalls, dass er die beiden Mädchen nicht gekannt habe. Mutmaßlicher Täter war selbst schwer verletzt Die erste förmliche Vernehmung fand nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Ulm im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg (Kreis Ludwigsburg) statt. Der mutmaßliche Täter wurde nach dem Messerangriff selbst mit schweren Verletzungen behandelt.