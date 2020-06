Die Staatsanwaltschaft Ulm erhebt Anklage wegen Mordes gegen einen 34-jährigen Mann. Er soll an einem Raubüberfall am Ulmer Eselsberg am Dreikönigstag 2018 beteiligt gewesen sein.

In diesem Reihenhaus am Ulmer Eselsberg wohnte der 59-Jährige, der bei dem Raubüberfall Anfang Januar 2018 starb (Archivbild). z-media

Der Tatverdächtige war bereits im Februar 2018 in Israel festgenommen und Ende Februar 2020 nach Deutschland ausgeliefert worden. Er soll laut Anklage zusammen mit einem Ehepaar, das bereits verurteilt wurde, und einem weiteren Mann in der Nacht auf den 6. Januar 2018 in das Einfamilienhaus am Eselsberg in Ulm eingebrochen sein.

Opfer des Überfalls starb an schweren Verletzungen

In der Tatnacht soll die Frau draußen gewartet haben, während die drei Männer in das Haus einbrachen. Als die 91 und 59 Jahre alten Hausbewohner, Mutter und Sohn, auf die Eindringlinge aufmerksam wurden, sollen die Täter den Sohn niedergeschlagen und ihn gefesselt und geknebelt haben. Dabei wurde der 59-Jährige so schwer verletzt, dass er kurz nach dem Überfall starb. Die Täter nahmen Geld und Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro an sich und flüchteten. Die Anklage lautet auf Mord, weil laut Staatsanwaltschaft die Tat aus Habgier verübt wurde.

Der 34-Jährige ist in Untersuchungshaft und schweigt bisher zu den Vorwürfen. Nach dem vierten mutmaßlichen Tatbeteiligten wird weiterhin gefahndet.