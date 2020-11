per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Ulm hat Anklage gegen fünf Männer wegen der mehrfachen Vergewaltigung eines 14-jährigen Mädchens erhoben. Die Tatverdächtigen sollen die Taten im vergangenen Oktober begangen haben.

Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage von zehn Taten aus. Die Jugendlichen und Männer sollen das Mädchen Ende Oktober in Ulm getroffen und sie überredet haben, mit zu einer Unterkunft im Illertal zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich zwei von ihnen verabredet haben, die 14-Jährige zu betäuben.

Die Staatsanwalschaft Ulm hat Anklage gegen fünf Männer wegen Vergewaltigung erhoben (Archivbild) SWR Michael Binder

Gegen ihren Willen wurden der 14-Jährigen Betäubungsmittel gegeben. In der Folge sollen die fünf Männer das Mädchen in der Nacht und am nächsten Morgen zum Teil mehrfach vergewaltigt haben. Die Angeklagten sind zwischen 14 und 26 Jahre alt.

Die Asylbewerber stammen aus dem Iran, Afghanistan und dem Irak. Drei von ihnen befinden sich laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Einer der Angeschuldigten habe die Taten zugegeben, soweit er davon Kenntnis hatte. Die anderen Männer bestreiten die Vorwürfe.