Mutmaßliche Schleuser werden angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Kempten hat ein Paar aus Schwäbisch Gmünd wegen Menschenschmuggels angeklagt. Die 50-jährige Frau und ihr 46-jähriger Freund sollen Mitglieder einer internationalen Schleuserbande sein. Das Paar soll sich im Jahr 2018 mit anderen Schleusern in der Türkei und in Italien zusammengeschlossen haben, um über die Balkanroute Flüchtlinge nach Italien und weiter nach Deutschland zu bringen. Dabei kassierten sie pro geschleustem Flüchtling mehr als 1.000 Euro. Das Paar selbst soll bei sechs Fahrten insgesamt 15 Menschen illegal ins Land geholt haben, über die Grenzübergänge in Lindau und bei Füssen. Die Polizei hatte das nun angeklagte Duo im April 2021 in Schwäbisch Gmünd festgenommen und bei Wohnungsdurchsuchungen Beweismaterial gesichert. Das türkische Paar sitzt in Untersuchungshaft.