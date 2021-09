Anklage wegen räuberischer Erpressung

Die Staatsanwaltschaft Ulm hat Anklage gegen vier junge Männer unter anderem wegen räuberischer Erpressung erhoben. Sie sollen in Ulm einen Mann bedroht und verletzt haben. Laut Anklage sollen sie ihr Opfer - einen ihn bekannten Mann - Anfang Mai auf einen Spielplatz in Ulm gelockt, dort geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Auf dem Spielplatz sollen sie von ihrem Bekannten auch die Herausgabe seine Wertgegenstände gefordert haben. Als der Bedrohte den Tätern fünf Euro überließ, sich ansonsten aber weigerte, sollen die Beschuldigten ihn mit einem Gegenstand ins Gesicht geschlagen und ihn dann blutend am Boden zurückgelassen haben. Die Angeklagten sind zwischen 19 und 22 Jahre alt. Einer von ihnen ist in Untersuchungshaft. Der Prozess soll am Montag beginnen.