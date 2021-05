per Mail teilen

Viele Ulmerinnen und Ulmer befürchten, dass die Bedeutung des Schwörmontags und seine Tradition verloren geht. Das ist ein vorläufiges Ergebnis einer Online-Studie der Universität Paderborn.

Die Studie mit 800 Teilnehmenden untersucht die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Schwörtagstraditionen - unter anderem in Ulm. Rund 56 Prozent der Teilnehmer der Online-Befragung gehen davon aus, dass Traditionen des Schwörmontags verloren gehen, wenn dieses und nächstes Jahr die Schwörtage und die dazugehörigen Veranstaltungen wieder ausfallen müssen.

Zum Schwörmontag 2019 gab es noch ein Nabada (Archivfoto) SWR

Fast zwei Drittel: Unzufriedenheit wird wachsen

Rund 53 Prozent gehen sogar davon aus, dass die Schwörtagstradition insgesamt an Bedeutung verlieren wird. Eine Mehrheit der Befragten befürchtet, dass dadurch das Gemeinschaftsgefühl (58,6 Prozent) zurückgehen und die Unzufriedenheit in Ulm steigen (64,8 Prozent) könnte.

Werte des Schwörmontags kaum mit Krise zu vereinbaren

Geselligkeit und Gemeinschaft sind die Werte, die mit weit über 90 Prozent dem Schwörmontag zugeschrieben werden, die aber besonders schwer mit der Krise in Einklang zu bringen sind, sagt der Projektleiter der Studie. Damit werde die Tragweite der Pandemie deutlich. An der Online-Befragung hatten im Frühjahr rund 800 Menschen aus Ulm oder der näheren Umgebung teilgenommen. Am Mittwoch sollen die vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht werden.