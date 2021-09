Unbekannte überfallen zwei Radfahrer

per Mail teilen

In Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) sind am Donnerstagmorgen zwei Radfahrer angegriffen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Hinweise auf die Täter. Beide Übergriffe passierten früh am Morgen bei Dunkelheit kurz hintereinander. Gegen 5:30 Uhr wurde ein 34-jähriger Radfahrer von drei Männern abgepasst. Sie stießen den Radler zu Boden und forderten Geld. Da er keins bei sich hatte, wurde er ins Gesicht geschlagen. Nur eine Viertelstunde wurde ein 59-jähriger Radfahrer Opfer von vermutlich denselben Angreifern. Auch er wurde geschlagen; die Angreifer erbeuteten Geld und eine Armbanduhr. Die Polizei hofft nun, dass weitere Zeugen Hinweise auf die Täter geben können.