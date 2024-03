per Mail teilen

Das Amtsgericht Heidenheim hat eine Mutter und ihre Tochter wegen eines Angriffs auf eine Frau in einer Pferdepension in Herbrechtingen verurteilt. Als Waffe kam ein Wischmopp zum Einsatz.

Der Wischmopp als gefährliches Tatwerkzeug: Das Amtsgericht Heidenheim hat zwei Frauen wegen eines Angriffs auf eine weitere Frau verurteilt. Der Vorsitzende Richter bestätigte einen Bericht der "Heidenheimer Zeitung", nachdem es in einer Pferdepension in Herbrechtingen-Bolheim (Kreis Heidenheim) zu dem Übergriff mit dem Putzgerät kam.

Opfer sprach Täterinnen vor dem Angriff auf Verletzungen ihres Pferdes an

Das Opfer hatte an dem Tag die angeklagte Mutter angesprochen, die sich um den Stall kümmerte. Es ging in dem Gespräch um Verletzungen ihres Pferdes. Nach ersten mündlichen Auseinandersetzungen habe die Angeklagte die Frau getreten, mit einem Wischmopp geschlagen und sie auch gewürgt. Auch die Tochter der Angreiferin habe eingegriffen, das Opfer beleidigt und an den Haaren gezogen.

Staatsanwaltschaft wertet Wischmopp als gefährliches Tatwerkzeug

Mutter und Tochter gaben die Beleidigungen zu, jedoch nicht die Handgreiflichkeiten. Erschwert wurde die Verhandlung durch die "spärliche Ermittlungsarbeit", so der Richter. Es gab weder Fotos vom Tatort, noch vom Wischmopp, den die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage als gefährliches Tatwerkzeug wertete.

Aufgrund der Zeugenaussagen verurteilte der Richter schlussendlich Mutter und Tochter wegen gefährlicher Körperverletzung zu Geldstrafen in Höhe von mehreren tausend Euro.