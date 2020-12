Ein junger Mann ist am frühen Samstagmorgen in der Fußgängerzone in Ulm angegriffen und erheblich verletzt worden. Laut Polizei war der 21-Jährige mit einer Begleitung unterwegs, als er von Gleichaltrigen zunächst angesprochen wurde. Die sechsköpfige Gruppe schlug ihn zu Boden und verletzte ihn so schwer, dass er mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.