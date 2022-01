per Mail teilen

In Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) hat ein junger Mann in der Nacht zum Sonntag die Polizei zunächst um Hilfe gerufen und dann die Beamten mit einer zerschlagenen Bierflasche bedroht. Nach Polizeiangaben stand der 20-Jährige unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Als die Beamten ihn festnehmen wollten, mischte sich dessen Familie ein; ein Bruder filmte den Einsatz. Gegen den 20-Jährigen und mehrere Familienmitglieder gab es zahlreiche Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstands, so die Polizei.