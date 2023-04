Ein 17-jähriger Jugendlicher schwebt nach einem Angriff in Ulm in Lebensgefahr. Ein noch unbekannter Täter soll ihn laut Polizei am Dienstagabend mit einer Flasche verletzt haben.

Die Polizei Ulm sucht nach einer vierköpfigen Gruppe, die am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr in Ulm drei Jugendliche angegangen haben soll. Ein 17-Jähriger kam daraufhin mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus und musste notoperiert werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochvormittag mit.

Demnach hatte ein Unbekannter aus der Gruppe heraus in einer Unterführung der B10 zwischen dem Gewerbegebiet an der Blaubeurer Straße und dem Hauptbahnhof einem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei er mit einer Flasche auf ihn losgegangen. Der Jugendliche sei dabei leicht verletzt worden, so die Behörden.

Nach einem Angriff auf einen Jugendlichen in Ulm hat die Kriminalpolizei inzwischen eine Sonderkommission gebildet. Rund um den Ulmer Bahnhof wurde am Mittwoch nach Spuren gesucht. SWR Markus Bayha

17-Jähriger lebensgefährlich am Hals verletzt

Seinen ebenfalls 17-jährigen Begleiter habe der mutmaßliche Täter im Anschluss mit der abgebrochenen Flasche am Hals lebensgefährlich verletzt. Ein weiterer 16-Jähriger kam ohne Verletzungen davon. Der Angreifer, zwei weitere Männer und eine Frau flohen daraufhin in Richtung Ulmer Innenstadt.

Obwohl die Polizei bei der Suche auch einen Hubschrauber einsetzte, konnte sie die vierköpfige Gruppe nicht finden. Die Kriminalpolizei hat inzwischen eine Sonderkommission gebildet.