Messerattacke im Münster: Angreifer soll psychisch krank sein

Nach der Messerattacke auf eine Pfarrerin im Ulmer Münster am vergangenen Sonntag gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass der mutmaßliche Täter psychisch krank ist. Dafür gebe es "konkrete Anhaltspunkte", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Was konkret auf eine solche Erkrankung hindeutet, lassen die Behörden bislang offen. Die Erkrankung könnte als möglicher Hintergrund für die Tat in Betracht gezogen werden. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung einen Sachverständigen beauftragt. Er soll ein Gutachten über den psychischen Zustand des 28-Jährigen zur Tatzeit erstellen. Der Mann befindet sich seit Donnerstag in einem psychiatrischen Krankenhaus.