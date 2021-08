Die Polizei in Günzburg sucht Zeugen einer Körperverletzung Mitte Juli am Mooswaldsee. Dort waren ein Schwimmer und ein Angler in Streit geraten. Der Angler hatte laut Polizei zunächst versucht, den 80-jährigen Schwimmer mit seiner Angel zu attackieren. Weil dies nicht gelang, schoss er angeblich mit einer Steinschleuder Steine auf den Rentner. Hinweise nimmt die Polizei in Günzburg entgegen.