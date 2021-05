per Mail teilen

Pflegerinnen und Pfleger der Corona-Intensivstation am Uniklinikum Ulm schlagen Alarm: Es fehle Personal und die Arbeit sei schlecht organisiert. Die Klinik hat die Vorwürfe inzwischen zurückgewiesen.

Das Pflegepersonal berichtet von langen Schichten, in denen oft keine Zeit für längere Pausen sei. Zwei Pfleger seien schon kollabiert, weil sie nichts trinken konnten. Die üblichen Standards könnten nicht eingehalten werden, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Jannik Widon dem SWR. Über ihn sind einige Pflegekräfte an die Öffentlichkeit gegangen. Es fehlten zum Beispiel Räume zum Umziehen.

"Die Pfleger müssen die infektiöse Schutzkleidung auf dem Flur umziehen. Ein Kollege hält daher die Luft an, wenn er sich umkleidet, bis er draußen ist." Jannik Widon, Gewerkschaftssekretär aus dem Fachbereich Gesundheit bei ver.di.

Ein weiteres Problem ist der Personalmangel. Statt um einen Intensivpatienten muss sich eine Pflegekraft um zwei oder drei kümmern, und nebenher ständig neue Kolleginnen und Kollegen einlernen. Die Fluktuation bei den Hilfskräften sei hoch, sagt Widon: "Da wird jemand drei bis vier Wochen eingearbeitet und wird dann wieder abgezogen und das ganze Spiel beginnt von vorne. Das ist keine Entlastung für die Fachkräfte."

Diese Probleme seien vom Klinikum hausgemacht, hätten ihm die Pfleger berichtet. Allein durch die Umsetzung des Tarifvertrags für mehr Personal und Entlastung hätte man zwölf Stellen mehr auf der Intensivstation schaffen müssen, so der Gewerkschaftssekretär.

Forderungen an den Vorstand

Mitarbeitende der Covid-Intensivstation haben jetzt mehrere Forderungen gestellt: ein Treffen mit dem Vorstand, ein Ampelsystem zur Überlastungsanzeige der Pflegekräfte, eine feste Besetzung von 20 Fachkräften und bereits Eingearbeiteten, die Einhaltung des Tarifvertrags, Entlastung und eine direkte Beteiligung in der Corona-Task-Force.

Das Universitätsklinikum Ulm hat die Vorwürfe am Donnerstagnachmittag zurückgewiesen. In einer Mitteilung hieß es, die Vorwürfe entsprächen nicht den Tatsachen, und auch nicht der Wahrnehmung der großen Mehrheit der Beschäftigten. Auf der Covid-Intensivstation gebe keine "chaotischen Zustände".

Dem Vorwurf, es müssten immer neue Hilfskräfte eingelernt werden, stellt die Uniklinik entgegen, dass die Teams regelmäßig gemischt würden, um für Entlastung zu sorgen. Man bedauere sehr, dass die von einzelnen Pflegekräften geäußerten Wahrnehmungen und Beschwerden ein negatives Bild der herausragenden Arbeit der Mitarbeiter auf den Covid-Stationen und den übrigen Versorgungsbereichen des Universitätsklinikums zeichnen. Das werde dem weit überdurchschnittlichen Engagement in keiner Weise gerecht.

Am Biberacher Sana-Klinikum mussten die Intensivbetten von 14 auf zehn reduziert werden. Dies sei eine vorübergehende Maßnahme wegen der Ausfälle unter den Mitarbeitenden, teilte eine Sprecherin mit. Für die Pandemie hatte man in Biberach die Kapazität auf 14 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit erhöht - also mehr als verdoppelt. Das habe die personellen Ressourcen im Intensivpflegebereich komplett ausgeschöpft. Derzeit werde mit Hochdruck daran gearbeitet, diese 14 Intensivbetten schnellstmöglich wieder betreiben zu können, teilte das Klinikum mit.

Am Klinikum Heidenheim werden derzeit alle planbaren Operationen verschoben. Einige Mitarbeiter sind krank oder in Quarantäne, deswegen müsse man aber noch keine Betten stilllegen oder Stationen schließen, sagte eine Sprecherin. Am Klinikum sind alle 20 Intensivbetten belegt, elf davon mit Covid-Patienten, von denen sechs invasiv beatmet werden müssten.