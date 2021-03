Die Angeklagte im Prozess um einen Brand in einer Spielhalle in Ehingen hat die Tat am Dienstag vor dem Landgericht Ulm gestanden. Laut „Südwest Presse“ erklärte die wegen neunfachen versuchten Mordes angeklagte Frau, das Feuer in einer Kurzschlussreaktion gelegt zu haben. Sie habe vertuschen wollen, dass sie als Mitarbeiterin aus Geldnot Geld aus den Automaten der Spielhalle gestohlen hatte.