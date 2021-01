Die Polizei und die Gemeinde Böhmenkirch haben am Montag erneut den Skihang bei Treffelhausen (Kreis Göppingen) geräumt. Nach Angaben der Polizei hielten sich einige hundert Menschen auf.

Bereits am Sonntag war der Hang geräumt worden, nachdem sich dort knapp 2.000 Wintersportbegeisterte tummelten. Jetzt wollen Betreiber, Bürgermeister und Polizei beraten, wie die verbotene Nutzung künftig verhindert werden kann.

Bereits am Sonntag war der Hang bei Treffelhausen geräumt worden, nachdem sich dort knapp 2.000 Wintersportbegeisterte aufhielten. (Archivbild) Imago imago images/7aktuell

Am Skihang in Laichingen-Feldstetten zählte die Polizei am Sonntag zeitweise bis zu 500 Skiläufer und Rodler gleichzeitig. Viel Ausflugsverkehr gab es nach Angaben der Aalener Polizei auch am Wirtsberg bei Bartholomä und am Hirtenteich bei Essingen-Lauterburg.

Schon am Neujahrstag herrschte zum Beispiel in Bartholomä großer Andrang. onw-images, Marius Bulling

Insgesamt hat die Polizei ein positives Fazit gezogen. Fast alle hätten sich an die geltenden Corona-Vorschriften gehalten. An den Skihängen in Westerheim und Laichingen (Alb-Donau-Kreis) reichten laut Polizei Lautsprecherdurchsagen aus, um kleinere Menschenansammlungen aufzulösen.

Kommungen und Landkreise können Gebiete oder Parkplätze sperren

Sollten sich solche Bilder wie am Wochenende häufen, müsse man gegebenenfalls auch über Verschärfungen diskutieren, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums am Montag auf dpa-Anfrage mit. Es sei schade, dass man in Zeiten einer weltweiten Pandemie und einer angespannten Lage auf den Intensivstationen überhaupt über Betretungsverbote diskutieren müsse und die Einsicht bei vielen nicht da sei, hieß es. Den Kommunen und Landkreisen stehe es bereits heute frei, bestimmte Gebiete oder Parkplätze zu sperren, so der Sprecher.