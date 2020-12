Rund 200 Menschen haben sich am Samstag in Heidenheim auf das Coronavirus testen lassen. Die Johanniter-Unfall-Hilfe hatte die kostenlosen Schnelltests durchgeführt. Alle Termine seien ausgebucht gewesen, sagte der Organisator Simon Buhrow dem SWR. Für den Test musste man sich anmelden. In Aalen gab es ebenfalls einen ersten Massen-Schnelltest. Auch kommende Woche können sich Interessierte an vielen Orten rund um Schwäbisch Gmünd, Aalen, Heidenheim und Ulm kostenlos testen lassen, bevor sie ihre Verwandten an Weihnachten besuchen. Neben den Johannitern führen auch Ehrenamtliche des Deutschen Rotes Kreuzes die Tests durch. Die angebotenen Schnelltests sind allerdings nicht so zuverlässig wie ein sogenannter PCR-Test.