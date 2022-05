An der Martin-Luther-Kirche in Ulm soll die dortige kleine Gedenkstätte für die Widerstandgruppe "Weiße Rose" zu einem Lernort für Schülerinnen und Schüler ausgebaut werden. Wie der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster am Freitag mitteilte, hat der Bund dafür eineinhalb Millionen Euro Zuschüsse bewilligt. In der Orgelstube der Kirche hatten die Geschwister Scholl während der Nazi-Herrschaft Flugblätter der Weißen Rose versteckt.