An den Kliniken der Kreisspitalstiftung in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen gilt ab Donnerstag ein Besuchsverbot. Damit sollen Patienten und Mitarbeiter vor Infektionen geschützt werden. Es gibt Ausnahmen auf der Palliativstation, bei schwerstkranken und sterbenden Patienten, bei Minderjährigen und bei Patienten mit krankheitsbedingten Kommunikationsproblemen. Außerdem gelten eigene Regelungen für die Geburtsstation und die geriatrische Rehabilitation. Bereits am Mittwoch hatte die Uniklinik in Ulm ein Besuchsverbot eingeführt.