Viele Interessierte bei Amtseinsetzung des neuen Aalener OB Brütting

Unter großem Interesse der Öffentlichkeit ist Frederick Brütting (SPD) am Dienstagabend in sein Amt als neuer Oberbürgermeister der Stadt Aalen eingesetzt und vereidigt worden.

Die Amtseinsetzung fand in der Aalener Stadthalle im Rahmen einer Gemeinderatssitzung statt. Etwa 350 Interessierte waren gekommen und nutzten die Gelegenheit, das neue Stadtoberhaupt kennenzulernen und in Aalen zu begrüßen.

Jetzt ist es offiziell: Frederick Brütting bei seiner Amtseinsetzung als neuer Oberbürgermeister von Aalen am Dienstagabend in der Aalener Stadthalle. SWR Frank Polifke

Der bisherige Bürgermeister von Heubach hatte Anfang Juli mit über 71 Prozent der Stimmen die Oberbürgermeisterwahl in Aalen gewonnen. In seiner Antrittsrede am Dienstagabend in der Aalener Stadthalle bot Brütting dem Gemeinderat eine konstruktive Zusammenarbeit an.

"Ich lade Sie ein: Bauen wir zusammen an dieser Stadt!"

Stuttgarter Regierungspräsident wünscht Brütting guten Start

Der Stuttgarter Regierungspräsident Wolfgang Reimer wünschte dem 37-jährigen SPD-Mann einen guten Start in eine erfolgreiche erste Amtszeit als Oberbürgermeister von Aalen. Dafür habe sich Brütting viel vorgenommen, nämlich die Stadt zu stärken und voranzubringen.

"Ich freue mich auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit."

Die Aufgaben in den kommenden acht Jahren seien umfangreich und herausfordernd, so Reimer. Er wünsche Brütting viel Erfolg und Kraft, um seine Ideen mit viel Tatkraft zum Wohle der Stadt Aalen umzusetzen.