Frösche und Kröten unterwegs

Frösche, Kröten und Molche sind bei steigenden Nachttemperaturen wieder unterwegs zu ihren Laichplätzen. Darauf haben die Naturschutzbehörden der Landkreise hingewiesen und um Rücksichtnahme gebeten. Die Amphibien sind unterwegs, sobald die Nachttemperaturen bei fünf Grad liegen und die Witterung etwas feuchter ist, so das Landratsamt in Aalen, es hat eine Liste mit Streckenabschnitten veröffentlicht, in denen Schutzmaßnahmen getroffen werden. Auch das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises rät zu Vorsicht, vor allem in der Nähe von Laichgewässern.

Die Wanderung zu den Paarungs- und Laichplätzen ist für die Tiere gefährlich, nicht nur wenn sie dabei Straßen überqueren, sondern auch durch Freizeitsportler in Wald und Wiese, wie zum Beispiel Mountainbiker. Die Naturschützer bitten deshalb darum, auf Hinweisschilder und gesperrte Strecken zu achten. In Giengen an der Brenz etwa sind zwei Straßen wegen der Krötenwanderung gesperrt. An besonders gefährdeten Streckenabschnitten wurden in allen Kreisen feste Zäune aufgestellt. Es gibt zudem Leitsysteme oder Durchlässe für die Amphibien oder auch Helferinnen und Helfer, die Tiere einsammeln und über die Straßen tragen.