Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag in Ulm einen 23-jährigen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Er hatte mehr als 400 Gramm Amphetamin bei sich. In der Wohnung fanden die Ermittler weitere knapp 40 Gramm Drogen. Gegen den 23-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.