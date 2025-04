per Mail teilen

Eine junge Frau ist am Montagmittag in Neu-Ulm von einem herabstürzenden Ampelmast schwer verletzt worden. Der war auf die Fußgängerin gekippt, nachdem er von einem Auto gerammt worden war.

Ampelmast verletzt Fußgängerin schwer

Laut Polizei wurde die Frau schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Sie befinde sich nicht in Lebensgefahr. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Autos auf der Memminger Straße Ecke Albert-Schweitzer-Straße nebeneinander unterwegs.

Beim Spurwechsel übersah die Fahrerin des einen Wagens das andere Fahrzeug neben sich. Dessen Fahrer wollte ausweichen und krachte gegen eine Ampel. Daraufhin stürzte der Ampelmast um und traf die junge Frau. Sie war zu Fuß unterwegs.

Memminger Straße in Richtung Senden gesperrt

Laut Polizei wurden bei dem Unfall zwei weitere Menschen verletzt. Die Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Die Memminger Straße aus Richtung Stadtmitte nach Senden ist bis auf Weiteres gesperrt.