Ammoniak-Angriff in Schwäbisch Gmünd: Verdächtiger soll Haftrichter vorgeführt werden

Das ist Ammoniak

Ammoniak ist ein stark stechend riechendes, farbloses und giftiges Gas, das zu Tränen reizt und an dem man ersticken kann. Wenn Ammoniak freigesetzt wird, breitet es sich in der Luft aus, reagiert mit anderen Schadstoffen und bildet Feinstaub. Am meisten Ammoniak wird in der landwirtschaftlichen Produktion freigesetzt.