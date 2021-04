In Giengen im Landkreis Heidenheim soll ein neues Verteilzentrum für Amazon entstehen. Es ist laut Mitteilung die erste Ansiedlung im neuen Industriepark an der A7.

Das Hamburger Immobilienunternehmen Garbe Industrial Real Estate baut nach eigenen Angaben zusammen mit dem Neu-Ulmer Logistikdienstleister Honold ein neues Verteilzentrum. Amazon will dort in der Region bestellte Artikel sortieren und mit Lieferfahrzeugen zu den Kunden bringen, die so genannte "letzte Meile", hieß es. Baubeginn sei ab voraussichtlich im Mai.

Die neue Halle des Amazon-Verteilzentrum soll die Größe eines Fußballfeldes haben Garbe Industrial Real Estate (Illustration)

Fertig ist das Verteilzentrum laut Mitteilung im Frühjahr kommenden Jahres. Unabhängig vom Amazon-Standort wollen die beiden Projektpartner in dem Industriepark ein große Halle bauen, mit Büros und Sozialräumen. Noch gebe es keine Mieter für diesen Bau, er soll aber für Gewerbe, Logistik und Produktion geeignet sein. Insgesamt investieren Garbe und Honold 58 Millionen Euro in den Standort Giengen.

Weitere Projekte im Giengener Industriepark an der A7

Laut Mitteilung der Stadt Giengen gibt es weitere geplante Projekte für den neuen Industriepark an der Autobahn 7. So wolle der Projektentwickler Ullmann Group aus Ehingen im Alb-Donau-Kreis 5,5 Millionen Euro investieren, um Mieträume- und -flächen zu schaffen. Zukünftige Mieter seien die Firma Würth, eine Jet-Tankstelle, eine Bäckerei und ein Schnellrestaurant.

Ein weiteres Projekt plant laut Mitteilung der Stadt Giengen die Hamburger Firma Panattoni. Sie entwickle Logistikzentren mit flexibel kombinierbaren Lager- und Büroflächen in Modulbauweise. Und außerdem siedle sich das Baustoffunternehmen Wölpert mit Sitz in Neu-Ulm in Giengen an.

Amazon-Regionalzentrum in Heidenheim im Bau

Während von dem geplanten Verteilzentrum in Giengen aus die Kunden in der Region beliefert werden sollen, ist in Heidenheim ein deutlich größeres Verteilzentrum im Bau. Von dort aus sollen Waren im gesamten süddeutschen Raum sowie im angrenzenden Österreich und in der Schweiz ausgeliefert werden. Mehrere hundert Arbeitsplätze sollen durch das Amazon-Logistikzentrum in Heidenheim entstehen.