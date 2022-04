Amazon eröffnet offiziell Logistikstandort in Heidenheim

Der Online-Versandhändler Amazon eröffnet am Mittwoch offiziell sein neues Logistikzentrum auf dem Rinderberg in Heidenheim. Laut dem Unternehmen sind dort 150 Menschen beschäftigt.

Der 53.000 Quadratmeter große Logistikstandort ist nach eigenen Angaben bereits seit vergangenem Oktober zum Teil in Betrieb. Dort werden Möbelstücke, aber auch Geräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke gelagert, sortiert und an Kundinnen und Kunden in den süddeutschen Raum und das angrenzende Ausland versandt.

Mit 53.000 Quadratmetern ist es die größte Halle im gesamten Landkreis Heidenheim. GLP Germany Management GmbH

Ein Investor hatte das Grundstück im Herbst 2019 für acht Millionen Euro von der Stadt Heidenheim gekauft. Der Baubeginn war im August 2020. Nach Angaben von Amazon sollen am neuen Logistikstandort mehr als 150 Menschen arbeiten.

Die Halle des Amazon-Verteilzentrum in Giengen an der Brenz im Landkreis Heidenheim hat die Größe eines Fußballfeldes. Garbe Industrial Real Estate (Illustration)

Der Online-Versandhändler verfolgt die Strategie, Lieferungen innerhalb von 24 Stunden zuzustellen. Das geht oft nur über eigene Lieferketten. Daher hat der Internet-Gigant in Baden-Württemberg mehrere Verteilzentren. Derzeit entsteht ein Amazon-Verteilzentrum in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim). Seit Sommer vergangenen Jahres wird dort gebaut. Ab Juni soll es von dort erste Auslieferungen geben. Kommende Woche sollen die rund 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort eingearbeitet werden. Bis Weihnachten will Amazon die Mitarbeiterzahl auf 175 erhöhen.

Das ist ein Verteilzentrum In einem Verteilzentrum werden die Pakete aus den Logistikzentren für die Auslieferung an Kundinnen und Kunden sortiert. Die sogenannte letzte Meile wird dann mit Lieferfahrzeugen zurückgelegt. Die Anlieferung der Pakete aus den Logistikzentren erfolgt vor allem nachts. Mit der Sortierung werden auch die Routen für die Auslieferung berechnet. Die Pakete und die Routenplanung übergibt Amazon an die jeweiligen lokalen Lieferpartner, die sie zum Kunden bringen. Verteilzentren werden dort benötigt, wo bestehende Kapazitäten der Partner nicht ausreichend sind. Wichtig sind eine gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung sowie der Arbeitsmarkt.

Keine Lieferungen von Heidenheim nach Giengen

Trotz örtlicher Nähe sollen der Heidenheimer Logistikstandort und das neue Verteilzentrum in Giengen laut Amazon bei Lieferungen nicht zusammenarbeiten. Die Verteilzentren in der Region werden nicht von Heidenheim, sondern von dem Amazon-Logistikzentrum in Graben bei Augsburg beliefert. Das gilt auch für das Zentrum in Neu-Ulm.

Der Amazon-Standort in Neu-Ulm, der ebenfalls schon in Betrieb ist. SWR Volker Wüst

Vor gut einem Jahr hatte die Stadt Neu-Ulm den Bau des Amazon-Verteilcenters in Neu-Ulm genehmigt. Gebaut wurde eine 85 Meter lange und 13 Meter hohe Halle sowie ein Parkhaus für die Auslieferungsfahrzeuge. Eine Schallschutzwand soll dafür sorgen, dass die Lärmbelästigung vor allem nachts durch die Anlieferung nicht zu groß ist.

Keine Amazon-Standorte in Memmingen und Schwäbisch Gmünd

Kein Verteilzentrum hingegen wird es in Memmingen am Allgäu Airport geben. Das teilte der Flughafen bereits Ende Februar mit. Der Online-Händler Amazon hat sich gegen den Bau eines Logistikzentrums am Allgäu Airport Memmingen entschieden. Das Unternehmen sprach von wirtschaftlichen Gründen. In der Region war die Ansiedlung von Amazon umstritten. Es wurden Sorgen um den Handel, Klimaschutz und auch Bedenken wegen der Arbeitsverhältnisse geäußert.

Auch in Schwäbisch Gmünd wollte Amazon 2019 im Brenzfeld ein Verteilzentrum mit 100 neuen Arbeitsplätzen bauen. Von der Stadt gab es damals eine Absage. Der Gemeinderat hatte sich dafür ausgesprochen, einem ansässigen Unternehmen den Vortritt lassen zu wollen.