Das "Teatro International" aus Ulm gehört zu den Preisträgern des Landesamateurtheaterpreises "Lamathea", der am Montag in Pforzheim verliehen wurde. Insgesamt wurden fünf Ensembles ausgezeichnet. Die Ulmer erhielten den mit 2.000 dotierten Preis für ihr Stück "Das halbe Leben", das sich mit Problemen der Arbeitswelt auseinandersetzt. Das "Teatro International" ist eine Theatergruppe, die 2012 aus einem Sprachtreff für Zuwanderer an der Ulmer Volkshochschule entstanden ist.