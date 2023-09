per Mail teilen

Die Polizei sucht rund um den Königssee bei Berchtesgaden mit großem Aufwand nach einem Mann aus Senden im Kreis Neu-Ulm. Seit vorigem Samstag fehlt von dem 25-Jährigen jede Spur.

Polizeihubschrauber mit Bergführern waren am Königssee nahe der Gemeinde Schönau im Einsatz, Fußtrupps der alpinen Einsatzgruppe der Polizei, Wasser- und Bergwacht mit Technikbus und Drohne. Doch gefunden haben sie Egribayat Yalcin bislang nicht.

Mann aus Senden seit Samstag, 26. August, vermisst

Der 25 Jahre alte Sendener mit türkischem Pass hatte am vorigen Samstag sein Auto am Großparkplatz Königssee abgestellt. Dort verliert sich seine Spur. Ob er eine Bergtour machen oder am Königssee wandern wollte, ist laut Polizei nicht bekannt.

Unter der Woche sind Einsatzkräfte Steige und Wege am See abgegangen, sind mit Drohnen und Hubschraubern drübergeflogen und haben den Uferbereich von Booten aus abgesucht. Zeugenhinweise habe es bislang kaum gegeben, jedenfalls hätten sie die Polizei nicht weitergebracht. Zu viel sei los gewesen, als dass eine einzelne Person dort hätte auffallen können.

Weitere Suchen am Wochenende am Königssee

Die Polizei beschreibt den Vermissten als 1,75 Meter groß und 80 bis 85 Kilo schwer. Er habe volles dunkles Haar und trage einen Vollbart.

Am Wochenende will die Polizei unter anderem im Königsbachwasserfall weitersuchen, der bislang zu viel Wasser führte. Canyoninggruppen der Wasserwacht und der Polizei wollen darüber hinaus die Gumpen, kleine Wasserbecken rund um den See, nach dem Vermissten absuchen. Außerdem sollen Suchhunde der Bergwacht zum Einsatz kommen.