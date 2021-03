per Mail teilen

Der Landesposaunentag mit tausenden Bläserinnen und Bläsern in Ulm fällt auch in diesem Jahr aus. Das Evangelische Jugendwerk plant aber eine Alternative und hat dafür ein umfangreiches Konzept ausgearbeitet.

Wie am Mittwochvormittag von den Veranstaltern bekannt gegeben wurde, wird es diesmal statt des üblichen Landesposaunentags einen "Posaunentag im Land" geben. Deshalb seien Kirchengemeinden in ganz Württemberg eingeladen, am ersten Juli-Wochenende unter dem Motto: "Vertrauenssache Glaube" teilzunehmen. Es wird ein fertig ausgearbeitetes Programm für den Festgottesdienst geben und den Vorschlag, ein kleines Konzert vor Ort zu gestalten, soweit das unter Pandemiebedingungen möglich ist.

Beim Landesposaunentag 2018 waren tausende Menschen auf dem Ulmer Münsterplatz. In diesem Jahr fällt er wieder aus. SWR

Fernseh-Gottesdienst geplant

Aus dem Ulmer Münster soll es am Sonntag, den 4. Juli, einen Fernseh-Gottesdienst geben, der auch im Internet übertragen wird. Man habe den Landesposaunentag nicht absagen wollen, heißt es vom Evangelischen Jugendwerk. Der nächste wird schon geplant: Er soll im Juni 2023 wieder in Ulm mit tausenden Musikern stattfinden.