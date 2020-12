"Letschtes Johr Weihnachta" - so heißt ein Lied, das die Altenpflegerin Hedwig Danner und Jogi Huber aus Schwendi komponiert und getextet haben. Es beschreibt die Sitution, dass zum Fest 2020 vieles anders sein wird.

"Letztes Jahr an Weihnachten war vieles anders. Wir konnten noch unbekümmert zusammensitzen und feiern". Das haben Hedwig Danner und Jogi Huber aus Schwendi im Landkreis Biberach per E-Mail an den SWR geschrieben. Dieses Jahr würden dagegen viele alleine feiern müssen. Manche könnten sich wegen Corona nicht treffen, andere seien an beziehungsweise mit Corona oder aus einem anderen Grund verstorben. Die Beiden beschreiben diese Situation in ihrem Lied.

Todesfälle haben sie tief berührt

Die erste Idee zum Lied gab es schon vor zwei Jahren, erzählt Altenpflegerin Hedwig Danner im SWR-Interview. Da war ein Bekannter ihrer Tochter im Alter von 27 Jahre im November verstorben. Sie habe an Weihnachten immer wieder an die Eltern und Geschwister des Verstorbenen denken müssen. Das Lied war also schon vor der Corona-Pandemie entstanden. Doch es passe nun erst recht in diese schwere Zeit. Auch in Schwendi habe es Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Das habe sie tief berührt.

Heiligabendfeier mit Abstand

Hedwig Danner arbeitet in einer Altenpflegeeinrichtung in Schwendi. Auch dort wird Weihnachten dieses Jahr anders ausschauen: Es kann keine Feier für Mitarbeiter und Angehörigen der Bewohner geben, nur eine kleine Heiligabendfeier ohne Gesang und auf Abstand mit den Bewohnern. Das sei schlimm für alle. Aber wir machen das Beste draus, meint Hedwig Danner. Glücklicherweise gab es im Heim noch keine Infektionsfälle. Aber man zittere jeden Tag und hoffe, dass es keinen treffe, so Danner.