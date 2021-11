per Mail teilen

Das Pflegeheim "Altenhilfezentrum Wiesengrund" in Aalen ist derzeit für Besucher gesperrt. Es habe 15 positive Corona-Schnelltests in der Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes gegeben, davon acht Bewohner und sieben Mitglieder des Pflegepersonals. Das bestätigte die DRK-Geschäftsführung am Freitagnachmittag dem SWR. Bis das Ergebnis der genaueren PCR-Tests feststehe, seien Besucher nicht mehr zugelassen. Mit dem Ergebnis rechnet das DRK bis Samstagbend.