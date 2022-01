Alt-OB fürchtet Kaputtsparen der Limes-Thermen

Aalens Alt-Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle (SPD) sorgt sich um die Zukunft der Limes-Thermen. In einem offenen Brief an Stadtverwaltung und Stadtwerke mahnte er, dass die Thermen kaputt gespart werden könnten. Stadt und Stadtwerke wollten sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Am Donnerstag kommt das Thema "Limes-Thermen" in den Aalener Gemeinderat. Bis dahin wolle man sich nicht dazu äußern. So bleibt die Frage von Alt-OB-Ulrich Pfeifle zunächst offen, warum die Stadt die im Jahr 2017 beschlossene Erneuerung der Limes-Thermen für zehn Millionen Euro bisher nicht umgesetzt hat - ebenso wie die Frage, warum die Limes-Thermen viel länger wegen Corona geschlossen waren als andere Bäder. Womöglich wird es in der Gemeinderatssitzung um genau diese Fragen gehen.