Wegfall der Maskenpflicht: So reagieren Schüler und Lehrkräfte

An den Schulen auf der Ostalb reagieren Schüler und Lehrkräfte unterschiedlich auf den Wegfall der Maskenpflicht. Die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule am Brenzpark in Heidenheim tragen überwiegend keine Maske mehr, so Schulleiter Werner Weber auf SWR-Anfrage, das Lehrpersonal dagegen im Gebäude schon. Anders am Kopernikus-Gymnasium in Aalen-Wasseralfingen (Ostalbkreis): Hier trügen fast alle noch den ganzen Tag über einen Mund-Nasenschutz, sagte Schulleiter Michael Weiler. Ein Grund hierfür sei, dass alle 21 Aalener Schulen vor dem Wegfall der Maskenpflicht den Schülern empfohlen haben, dennoch weiterhin Maske zu tragen.

So gut schützen Masken