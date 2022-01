Allgäu-Airport mit kräftigem Passagierzuwachs

per Mail teilen

Im vergangenen Jahr gab es gut 40 Prozent mehr Passagiere am Flughafen Memmingen. Für 2022 hofft man am Allgäu-Airport auf Vor-Corona-Niveau zu kommen.

Fast eine Million Passagiere sind im vergangenen Jahr vom Allgäu-Airport in Memmingen geflogen. Wie der Flughafen weiter mitteilte, waren das gute 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das neue Jahr hofft man an die Rekordzahl von 1,7 Millionen Passagieren aus dem Jahr 2019 heranzukommen. Jedoch stelle Corona, insbesondere mit der neuen Virusvariante Omikron, weiterhin eine große Herausforderung dar, so der Flughafenbetreiber.