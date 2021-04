Kulturschaffende aus der Region haben mit Kopfschütteln, teils aber auch mit Verständnis auf die umstrittene Videoaktion #allesdichtmachen reagiert. Bekannte Schauspieler kritisieren darin die Corona-Maßnahmen.

"Die ganze Geschichte ist für mich schwer misslungen," das sagt der Gmünder Kabarettist Werner Koczwara. Einfach nur etwas gut zu finden, dass man eigentlich schlecht finde, das reiche nicht, um jemanden vom Hocker zu reißen.

"Der Zuschauer soll diese 180-Grad-Wendung im Kopf verarbeiten und das geht meistens gründlich nach hinten los." Werner Koczwara, Kabarettist aus Schwäbisch Gmünd

Die Aktion #allesdichtmachen

Etwa 50 prominente Film- und Fernsehschauspieler hatten mit der Aktion unter dem Motto #allesdichtmachen ironisch-satirische Clips mit persönlichen Statements zur Coronapolitik der Bundesregierung veröffentlicht. Künstler wie Ulrich Tukur, Volker Bruch und Meret Becker waren am dabei. Die Aktion vom Donnerstag rief viel Kritik hervor, manche haben sich inzwischen wieder distanziert.

"Aktion vermutlich als Aufschrei gedacht"

Er vermute, die Videos seien als Aufschrei gedacht, so Werner Koczwara, da alle Künstler seit 15 Monaten spürten, dass sie ganz am Ende der Nahrungskette sitzen, und das sei keine schöne Erkenntnis.

Corona-Aktion "#allesdichtmachen" Der Youtube-Kanal "allesdichtmachen" besteht seit dem 16.4.2021 und hat seit dem, mit seinen insgesamt 51 Videos, 1.626.627 Aufrufe (Stand: 23.4.2021, 10:45 Uhr). Die Webseite der Aktion ist am Freitagvormittag nicht mehr erreichbar.

Die Wut der Künstler spürbar

Es sei eine Wut zu spüren, so der Intendant der Opernfestspiele Heidenheim, Marcus Bosch. Nach einem Jahr, in dem Künstler massiv schlecht behandelt wurden. Er gehe davon aus, dass niemand mit den falschen Motiven an diese Aktion herangegangen sei.

"Meine Art und Weise wäre es nicht" Tonio Kleinknecht, Theater der Stadt Aalen

Auch Tonio Kleinknecht vom Theater der Stadt Aalen schätzt es so ein, dass die Aktion den Frust und die Verzweiflung der Kulturschaffenden widerspiegelt. Seine Art und Weise wäre eine solche Aktion aber nicht.

Reaktionen auf #allesdichtmachen auch aus der Politik

Auch aus der Politik gab es Reaktionen: Die SPD-Bundestagsabgeordnete aus Ulm, Hilde Mattheis, äußerte sich in mehreren Nachrichten auf Twitter zum Beispiel so: "Kunst und Kultur haben tiefe Einschnitte erlebt und unsere Künstler*innen brauchen dringend Unterstützung und Solidarität. Aber so eine unsachliche Kritik aus den geräumigen Wohnungen von Elite-Schauspieler*innen in Berlin Mitte ist echtes Schmierentheater. Sorry, das geht besser."