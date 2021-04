per Mail teilen

In der Stadt Herbrechtingen ist an zahlreichen öffentlichen Plätzen ab Donnerstag der Alkoholkonsum verboten. Wegen steigender Corona-Infektionszahlen hat das Heidenheimer Landratsamt eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Gleichzeitig wird eine Maskenpflicht an den häufig frequentierten Plätzen eingeführt.