In mehreren Läden in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ist Hochprozentiges an Jugendliche verkauft worden. Dies ist die Bilanz einer Alkohol-Testkaufaktion. Dabei hatten Polizei und Ordnungsamt zwei 17-Jährige losgeschickt. Ihr Auftrag lautete, in zwölf verschiedenen Läden, Kiosken und Tankstellen Alkohol zu kaufen.