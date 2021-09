per Mail teilen

In Bopfingen hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, der mit mehr als 3 Promille alkoholisiert war. Ein besorgter Zeuge hatte am Samstag zunächst gemeldet, dass auf der Landstraße zwischen Kirchheim am Ries und Bopfingen ein Auto stehe. Der Fahrer habe den Kopf gesenkt und vielleicht gesundheitliche Probleme. Als der Rettungswagen eintraf, warf der Mann eine Schnapsflasche aus dem Auto und fuhr los. Die Polizei stellte ihn kurz darauf. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 42-jährigen weit mehr als drei Promille. Er musste seinen Führerschein abgegeben und zur Blutentnahme ins Krankenhaus.