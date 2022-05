Eine 34-jährige, alkoholisierte Frau hat am frühen Sonntagmorgen in einer Pizzeria in Illertissen zwei Menschen verletzt. Laut Polizeibericht warf sie zunächst im Gastraum mit Gegenständen um sich und versetzte einer Bedienung einen Faustschlag. Als die Polizei ihre Personalien aufnehmen wollten, schlug sie auch einen Beamten mit der Faust ins Gesicht, so dass er dienstunfähig war. Die Frau musste die Nacht in einer Zelle verbringen.