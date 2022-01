per Mail teilen

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am späten Donnerstagnachmittag in Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) einen Unfall verursacht, der lange Verkehrsbehinderungen zu Folge hatte. Die 25-Jährige streifte laut Polizei auf der Illerbrücke einen entgegenkommenden Lieferwagen und fuhr dann in ein Auto. Die Illerbrücke war rund eineinhalb Stunden gesperrt. Auf beiden Seiten der Brücke bildeten sich laut Polizei lange Staus. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt 28.000 Euro.