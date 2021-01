Langstreckenläuferin Alina Reh vom SSV Ulm hat den deutschen Rekord über fünf Kilometer knapp verpasst. Die 23-Jährige gewann am Sonntag in 15 Minuten und 22 Minuten das Rennen in Berlin. Sechs Sekunden fehlten zur 20 Jahre alten Bestzeit. Mit ihrer starken Leistung verwies Reh Catarina Granz aus Berlin auf den zweiten Platz. In zwei Wochen steht das nächste Rennen in Regensburg auf dem Programm. Da will Alina Reh nach eigenen Angaben erneut versuchten, die 5000 Meter unter 15 Minuten zu laufen.